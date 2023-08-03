Білоруські гелікоптери в Польщі: у Мачулищах пілотів зустріли силовики

Пілотів білоруських гелікоптерів, які 1 серпня порушили повітряний простір Польщі, на аеродромі Мачулищі в РБ зустріли тамтешні силовики.

Про це моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила 2 серпня.

За інформацією групи, гелікоптери Мі-8 та Мі-24 Військово-повітряних сил Білорусі, які залетіли на територію Польщі під час патрулювання кордону, 2 серпня були перебазовані з військової частини у селі Каменюки на аеродром "Мачулищі". Водночас до села Каменюки з Мачулищ були відправлені два гелікоптери такого ж типу.

"Гелікоптери Мі-8 (б/н 86) та Мі-24 (б/н 14) ВПС РБ прибули до Мачулищ в районі 17:00 та 17:50. За нашою інформацією, у Мачулищах пілотів гелікоптерів, які вчора (1 серпня – ред.) випадково перетнули кордон, зустріли силовики", – йдеться в повідомленні.

Водночас білоруське Міноборони заперечує порушення гелікоптерами повітряного простору Польщі та зробили з цього приводу глузливу заяву: "Одна бабця сказала". А насправді цих пілотів на аеродромі в РБ зустріли білоруські силовики, зауважили у "Беларускі Гаюн".

Що відомо про білоруські вертольоти у Польщі

У Міноборони Польщі 1 серпня заявили, що повітряний простір країни у районі міста Біловежа порушили білоруські гелікоптери, що проводили анонсовані навчання поблизу кордону.

Після інциденту до МЗС Польщі викликали білоруського посла, якому "висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Білоруські гелікоптери вторглися до повітряного простору Польщі"

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