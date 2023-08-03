Favbet придбав для ЗСУ ще 4 антидронові рушниці

Компанія Favbet у рамках акції "КІБЕРПАНК 2023" закупила 4 сучасні комплекси придушення каналів управляння БПЛА KVS ANTIDRON-G6 (антидронові рушниці).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Найближчим часом комплекси будуть передані військовим та розпочнуть службу для захисту позицій від ворожих безпілотників.

Антидронові рушниці українського виробництва, зазначили в компанії.

"Таким чином Favbet не лише допомагає нашим захисникам ефективно протистояти російській агресії, але й підтримує вітчизняних виробників", - розповіли в компанії.

Нагадаємо, загалом зусиллями Favbet та за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 190 автомобілів та більш ніж 80 дронів з початку повномасштабного вторгнення.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.