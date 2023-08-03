Favbet приобрел для ВСУ еще 4 антидроновых ружья

Компания Favbet в рамках акции "КИБЕРПАНК 2023" закупила 4 современных комплекса подавления каналов управления БПЛА KVS ANTIDRON-G6 (антидроновые ружья).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.

В ближайшее время комплексы будут переданы военным и начнут службу по защите позиций от вражеских беспилотников.

Антидроновые ружья украинского производства, отметили в компании.

"Таким образом, Favbet не только помогает нашим защитникам эффективно противостоять российской агрессии, но и поддерживает отечественных производителей", — рассказали в компании.

Напомним, в целом усилиями Favbet и при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили более 190 автомобилей и более 80 дронов с начала полномасштабного вторжения.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.