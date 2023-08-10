Чому на білорусько-польському кордоні зростає напруженість — BBC

Польща відправляє додаткові війська до свого кордону з Білоруссю після ймовірного вторгнення білоруських військових гелікоптерів.

Польський уряд зазначає, що до кордону наближаються найманці “Вагнера”, які перебувають у Білорусі.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу BBC з подробицями ситуацію на білорусько-польському кордоні.

Яким був останній інцидент на польсько-білоруському кордоні?

Польський уряд заявляє, що 1 серпня два білоруські військові гелікоптери пролетіли на низькій висоті близько двох кілометрів над його територією в Біловезькій пущі.

Білоруські збройні сили в той час проводили навчання в прикордонній зоні. Уряд Білорусі заявив, що “ніяких порушень кордону гелікоптерами Мі-8 і Мі-24 не було”, а звинувачення назвав “байкою старих жінок”.

Мешканці Біловезької пущі опублікували в соціальних мережах фотографії гелікоптерів Мі-8 і Мі-24 з білоруським маркуванням, які, за їхніми словами, пролетіли над містом.

BBC Verify співставила серійні номери цих вертольотів з тими, що були помічені на сусідньому аеродромі Мачулищі у 2018 році.

Це військове вторгнення відбувається на тлі тисяч нелегальних перетинів кордону з Білорусі до Польщі мігрантами. Польща стверджує, що з 2021 року Білорусь заохочує людей з Близького Сходу та Африки їхати до Білорусі та нелегально перетинати кордон.

Незважаючи на те, що кількість перетинів кордону зараз менша, ніж два роки тому, польська прикордонна служба повідомляє, що цього року 19 000 мігрантів намагалися перетнути кордон, тоді як минулого року це зробили 16 000. Уряд Польщі назвав стратегію Білорусі “гібридною війною”.

Чи можуть російські найманці “Вагнера” готуватися до в'їзду в Польщу?

Після невдалого заколоту ПВК “Вагнер” в червні, частина її бійців перекинулася до Білорусі. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко пожартував у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним: “Вони просяться на захід... в поїздку до Варшави... Але, звичайно, я їх тримаю в центральній Білорусі, як ми і домовлялися”.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що група зі 100 бойовиків “Вагнера” рухається в напрямку Гродно, міста на північному заході Білорусі на кордоні з Польщею, і описав ситуацію як “все більш небезпечну”.

Він попередив, що бійці “Вагнера” в Білорусі можуть потрапити до Польщі під виглядом мігрантів, або що вони можуть видавати себе за білоруських прикордонників і допомагати більшій кількості нелегальних мігрантів перетнути кордон.

Міністерство оборони Білорусі заявило, що “вагнерівці” перебувають у таборі “Брестський” на півдні країни, приблизно в 10 км від польського кордону, і тренують білоруські війська.

“Будучи найманцями, його війська могли створити заворушення на кордоні, в яких не можна було б прямо звинувачувати Росію і Білорусь”, — каже докторка Барбара Йоксон, викладачка міжнародних відносин в Університеті Ланкастера.

Чому цей прикордонний регіон такий чутливий?

Кордон між Польщею та Литвою проходить по лінії, яка називається Сувалкський коридор. Ця 95-кілометрова смуга землі також є сполучною ланкою між Білоруссю і добре укріпленим російським ексклавом Калінінградом.

Багато військових аналітиків розглядають Сувалкський коридор як потенційну гарячу точку в разі конфлікту між країнами НАТО і Росією. Побоювання полягають у тому, що якщо Росія разом із Білоруссю застосує військову силу, щоб закрити цю прогалину, вони можуть відрізати балтійські республіки — Литву, Латвію та Естонію — від їхніх союзників по НАТО в Європі.

“Це дуже вузьке вузьке місце, — каже доктор Йоксон. — Росія і Білорусь разом легко зможуть перешкодити НАТО надіслати підкріплення для захисту країн Балтії”.

Мало хто з військових аналітиків вважає, що ці ймовірні вторгнення вказують на те, що Росія має намір напасти на балтійські республіки. Однак професор Малкольм Чалмерс з аналітичного центру Королівської організації об'єднаних збройних сил (Royal United Services Organisation) вважає інакше: “Частково це навчання Росії і Білорусі, щоб промацати ґрунт і подивитися, як НАТО може відреагувати або не відреагувати на вторгнення на територію Альянсу”.

Росія і Білорусь підписали низку військових угод за останні роки. Білорусь дозволила російським військам вторгнутися в Україну через свій кордон і дозволяє Росії розміщувати тактичні ядерні ракети на своїй території.

Доктор Анаіс Марін з аналітичного центру міжнародних відносин Chatham House каже, що ймовірні вторгнення, ймовірно, були ідеєю Росії, “щоб переконатися, що Білорусь залишається супротивником Польщі і НАТО, а також надійним партнером Москви”.

Що робить Польща у відповідь на напруженість на кордоні?

Два роки тому, у відповідь на перетин кордону мігрантами з Білорусі, Польща зміцнила свій кордон з Білоруссю високими металевими огорожами, тепловізорами і прожекторами.

У липні уряд відправив додатково 1000 військових на кордон для захисту від вторгнень бойовиків “Вагнера”, а нещодавно оголосив, що відправить ще 1000.

Однак деякі політологи припускають, що польські політики можуть перебільшувати загрози з боку “Вагнера” і Білорусі, оскільки незабаром у них вибори, і вони хочуть показати, що вони жорстко ставляться до питань безпеки.

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