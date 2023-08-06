Лукашенко не слухає Путіна та хоче використатити "вагнерівців" у власних цілях - ЦПД

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін переслідують власні цілі щодо "вагнерівців" у РБ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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"Лукашенко розраховує, що "вагнерівці" посилять гарантії його перебування при владі. А путін сподівається, що найманці "прощеного" пригожина слугуватимуть надійним спостерігачем за поведінкою білоруського диктатора з можливістю втрутитися в ситуацію, якщо щось піде не так – для цього "вагнерівці" активно заходять в усі силові структури РБ", - сказано у повідомленні.

У ЦПД вважаю, що те, що відбувається біля кордонів Польщі та країн Балтії, – виклик не лише для Польщі, а й для НАТО загалом. У центрі припустили, що нерішуча відповідь НАТО щодо порушення гелікоптерами Білорусі простору Польщі зіграла на руку РФ.

"Тест на сміливість Альянсу" із зухвалим вторгненням гелікоптерів до Польщі – це не ізольований інцидент, а черговий етап загострення протистояння між рф та НАТО. Готовність кремля до провокацій грунтується на впевненості, що Захід не наважиться на прямий повномасштабний конфлікт НАТО-рф або США-рф. Тому, проліт білоруських гелікоптерів над територією Польщі та накопичення "вагнерівців" у Білорусі, які залишилися без адекватної відповіді Альянсу, дає кремлю чіткий сигнал щодо можливості й надалі безкарно дотримуватися тактики нагнітання напруженості біля кордонів інших країн", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Чи є загроза з боку "вагнерівців"

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що частина "вагнерівців" підійшла до кордону з Литвою. За його словами, така ситуація є дуже зручною для організації провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах. Кількість "вагнерівців" у Білорусі може зрости до 10 тисяч.

Тим часом у Сполучених Штатах Америки заявили, що наразі не бачать загрози на польсько-білоруському кордоні через розташування на території РБ найманців ПВК "Вагнер". Речник Пентагону генерал Пет Райдер наголосив, що США уважно стежать за діями російських найманців.

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