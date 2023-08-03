Частина "вагнерівців" підійшла до кордону з Литвою: Науседа про загрози

Найманці російської ПВК "Вагнер", які перебувають на території Білорусі, перемістилися близько до литовського кордону.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

"Ми фактично порівняли ті дані, які ми маємо. Можемо констатувати, що вони дуже схожі: кількість бойовиків "Вагнера", дислокованих на території Білорусі, вже перевищує чотири тисячі або близько цього числа. Частина бойовиків підійшла до нашого кордону, посівши позиції в районі Гродно", - сказав Науседа.

За словами литовського лідера, така ситуація на рубежах країни є дуже зручною для організації провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах.

Науседа наголошує, що охорону литовського кордону вже посилено, підготовлено та оновлено плани прикриття кордону. Адже, вважає президент Польщі кількість "вагнерівців" у Білорусі може зрости до 10 тисяч.

"Можна по-різному оцінювати наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але цілком очевидно одне: і для Путіна, і для Лукашенка занадто великою спокусою було б скористатися своєю присутністю в безпосередній близькості до західного кордону Білорусі для можливих провокацій проти країн НАТО" , - наголосив Науседа.

Як повідомлялося, 3 серпня прем’єр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся з лідером Литви Гітанасом Науседою на Сувальському коридорі через провокації з Білорусі. Лідер литовців заявив, що Польща, Литва та весь блок НАТО залишаються пильними і готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій.

Нагадаємо, Науседа заявив, що Литва підготувалася до захисту від "вагнерівців". За його словами, Вільнюс має достатньо сил для реагування на потенційні дії найманців ПВК.

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