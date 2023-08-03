Часть "вагнеровцев" подошла к границе с Литвой: Науседа об угрозах

Находящиеся на территории Беларуси наемники российского ЧВК "Вагнер" переместились близко к литовской границе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

"Мы фактически сравнили те данные, которые мы имеем. Можем констатировать, что они очень похожи: количество боевиков "Вагнера", дислоцированных на территории Беларуси, уже превышает четыре тысячи или около этого числа. Часть боевиков подошла к нашей границе, заняв позиции в районе Гродно", — сказал Науседа.

По словам литовского лидера, такая ситуация на рубежах страны очень удобна для организации провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах.

Науседа отмечает, что охрана литовской границы уже усилена, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы. Ведь, считает президент Польши, количество "вагнеровцев" в Беларуси может возрасти до 10 тысяч.

"Можно по-разному оценивать намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но вполне очевидно одно: и для Путина, и для Лукашенко слишком большим соблазном было бы воспользоваться своим присутствием в непосредственной близости к западной границе Беларуси для возможных провокаций против стран НАТО", — подчеркнул Науседа.

Как сообщалось, 3 августа премьер Польши Матеуш Моравецкий встретился с лидером Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском коридоре из-за провокации из Беларуси. Лидер литовцев заявил, что Польша, Литва и весь блок НАТО остаются внимательны и готовы к любому возможному сценарию развития событий.

Напомним, Науседа заявил, что Литва подготовилась к защите от "вагнеровцев". По его словам, Вильнюс имеет достаточно сил для реагирования на потенциальные действия наемников ЧВК.

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