Шахтеры случайно наткнулись на древний римский корабль

В Сербии шахтеры работали в большом угольном карьере, когда экскаватор столкнулся с древесиной. На место прибыли ученые, знавшие, что когда-то в этом месте было римское поселение Виминациум.

Об этом пишет Reuters.

Исследователи отмечают, что 13-метровый корабль мог быть частью речного флота, обслуживавшего высокоразвитый римский город с населением 45 тысяч человек.

В районе угольных раскопок за последние годы обнаружили в общей сложности два римских корабля и три каноэ. Однако исследования Виминациума продолжаются еще с 1882 года, в то же время археологи исследовали только 5% участка, который, по их словам, составляет 450 гектаров.

Напомним, в пустыне Негев ученые во время раскопок обнаружили древние захоронения, которым примерно 2500 лет и в этих могилах – 50 скелетов. Эти скелеты могут принадлежать женщинам, проданным в рабство.

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