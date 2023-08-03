Кремль надалі фінансує компанію "Вагнер": ЗМІ дізналися про схеми

Навіть після заколоту Пригожина його структури зберегли державні контракти в Росії.

Російська влада, ймовірно, зберегла схему фінансування ПВК "Вагнер", про що свідчить укладення компаніями Євгена Пригожина держконтрактів на щонайменше 2 млрд руб. за місяць після спроби заколоту.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Агентство", журналісти якого проаналізували інформацію на сайті держзакупівель.

Автори статті вивчили держконтракти 17 компаній, аби зрозуміти, чи вдається Пригожину надалі отримувати ці контракти. З’ясувалося, що за останній місяць фірми олігарха отримали найбільші підряди на організацію гарячого харчування школярів у містах Московської області.

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Зокрема, адміністрація міста Митищі заплатить 705 млн руб. компанії "Соціальне харчування "Центр", адміністрація Красногорська – 935 млн. руб. компанії "Продфудсервіс".

Окрім того, співпрацю з фірмами Пригожина продовжив дитячий табір "Артек". Так, за харчування дітей 2023 року тамтешня адміністрація заплатить 260 млн руб. "Комбінату дошкільного харчування".

Серед держзамовників послуг харчування у компаній власника "Вагнера" також є кілька лікарень Москви та області.

Водночас журналісти не змогли ознайомитися з інформацією про держконтракти на харчування військових, адже вони засекречені. Проте раніше і сам Пригожин, і навіть диктатор Володимир Путін відкрито заявляли про те, що пригожинські структури постачають харчування для війська.

Зокрема власник "Вагнера" у листі до міністра оборони РФ Сергія Шойгу в червні визнав наявність схеми фінансування через держконтракти операцій бойовиків компанії в Африці. Так, Пригожин вказував, що проросійські проєкти в Африці, Сирії та інших арабських країнах фінансуються через держконтракти для групи компаній, якою керує "Конкорд".

Нагадаємо, 26 липня, вже після спроби заколоту Пригожина, Путін публічно заявив, що ПВК "Вагнер" повністю забезпечувалася коштом держбюджету РФ. Диктатор уточнив, що держава витратила на утримання "вагнерівців" понад 86 млрд руб. від травня 2022 до травня 2023 року. А власник компанії "Конкорд" заробив 80 млрд руб.

Зауважимо, в Міжнародному кримінальному суді не виключили, що можуть видати нові ордери на арешт Путіна та найвищого керівництва РФ, зокрема у справі про воєнні злочини ПВК "Вагнер". В МКС послалися саме на заяви диктатор про держфінансування бойовиків і не тільки.

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