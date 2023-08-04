"Вагнер" у Білорусі: у Пентагоні розповіли, чи є загроза

У Сполучених Штатах Америки заявили, що наразі не бачать конкретної загрози на польсько-білоруському кордоні через розташування на території РБ найманців ПВК "Вагнер".

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону, генерал Пет Райдер.

"Я не знаю про будь-який неминучий ризик наразі, оскільки це стосується транскордонних операцій. Але, коли справа доходить до ПВК "Вагнер", я думаю, що ми всі весь час уважно стежимо за нею", - висловився представник американського Міноборони.

За словами Райдера, нараз невідомо і про можливі плани щодо зміни готовності американських сил.

"Наразі я не знаю про жодні плани з точки зору США щодо коригування наших поточних сил. Очевидно, що ми віддані безпеці НАТО, і ми продовжуватимемо тісно спілкуватися з нашими польськими союзниками на цьому фронті", - наголосив генерал США.

Нагадаємо, за словами президента Литви Ґітанаса Науседи, частина "вагнерівців" підійшла до кордону з Литвою. За словами литовського лідера, така ситуація на рубежах країни є дуже зручною для організації провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах. Кількість "вагнерівців" у Білорусі може зрости до 10 тисяч.

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