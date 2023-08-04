"Вагнер" в Беларуси: в Пентагоне рассказали, есть ли угроза

В Соединенных Штатах Америки заявили, что пока не видят конкретной угрозы на польско-белорусской границе из-за расположения на территории РБ наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом на брифинге сказал спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер.

"Я не знаю о каком-либо неминуемом риске сейчас, поскольку это касается трансграничных операций. Но, когда дело доходит до ПИК "Вагнер", я думаю, что мы все все внимательно следим за ней", — высказался представитель американского Минобороны.

По словам Райдера, неизвестно и о возможных планах по изменению готовности американских сил.

"Пока я не знаю ни о каких планах с точки зрения США по корректировке наших текущих сил. Очевидно, что мы привержены безопасности НАТО, и мы будем тесно общаться с нашими польскими союзниками на этом фронте", — подчеркнул генерал США.

Напомним, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, часть "вагнеровцев" подошла к границе с Литвой. По словам литовского лидера, такая ситуация на рубежах страны очень удобна для организации провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах. Число "вагнеровцев" в Беларуси может возрасти до 10 тысяч.

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