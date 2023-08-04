Болгария предоставит Украине советские бронетранспортеры

Болгария передаст Украине советские бронетранспортеры В пятницу, 4 августа, соответствующий документ был подписан в Софии.

Об этом пишет Bild.

Впервые после начала российского вторжения Болгария договаривается с украинской стороной о предоставлении бронетранспортеров советской разработки.

Согласно соглашению Болгария передаст Украине бронетранспортеры из запасов Министерства внутренних дел.

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"Речь идет о примерно ста военных автомобилей, которые уже не используются болгарскими правоохранителями", — говорится в сообщении.

Между тем , Украина вскоре получит решение о поставках западных истребителей F-16.

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