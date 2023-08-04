Болгарія надасть Україні радянські бронетранспортери

Болгарія передасть Україні радянські бронетранспортери. У п'ятницю, 4 серпня, відповідний документ підписали у Софії.

Про це пише Bild.

Вперше після початку російського вторгнення Болгарія домовляється з українською стороною про надання бронетранспортерів радянської розробки.

Згідно з угодою, Болгарія передасть Україні бронетранспортери із запасів Міністерства внутрішніх справ.

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"Йдеться про приблизно сто військових автомобілів, які вже не використовуються болгарськими правоохоронцями", - вказано у повідомленні.

Тим часом Україна невдовзі отримає рішення про постачання західних винищувачів F-16.

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