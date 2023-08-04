Болгарія надасть Україні радянські бронетранспортери

Йдеться про приблизно сто військових автомобілів,
Болгарія передасть Україні радянські бронетранспортери. У п'ятницю, 4 серпня, відповідний документ підписали у Софії.
Про це пише Bild.
Вперше після початку російського вторгнення Болгарія домовляється з українською стороною про надання бронетранспортерів радянської розробки.
Згідно з угодою, Болгарія передасть Україні бронетранспортери із запасів Міністерства внутрішніх справ.
"Йдеться про приблизно сто військових автомобілів, які вже не використовуються болгарськими правоохоронцями", - вказано у повідомленні.
Тим часом Україна невдовзі отримає рішення про постачання західних винищувачів F-16.
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