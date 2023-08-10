Україна передала Пентагону перший звіт щодо використання касетних боєприпасів — CNN

Україна повідомила США, скільки боєприпасів випустила і скільки російських цілей знищила.

Україна надала Пентагону перший звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з Росією.

Про це повідомляє CNN.

За словами неназваного українського чиновника, інформація у звіті включала кількість випущених снарядів та кількість знищених російських цілей. Точні цифри він не повідомив.

Очікуваний звіт був запитом США в рамках угоди про надання Україні артилерійських снарядів з касетними боєприпасами, відомими як DPICM. В інтерв'ю CNN минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планує передати звіт своєму колезі, міністру оборони США Ллойду Остіну.

Українські офіційні особи заявили, що очікують, що DPICM будуть більш ефективними, ніж стандартні артилерійські снаряди, особливо проти великих угруповань російських військ і техніки. Минулого місяця речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що вони "впливають на російські оборонні формування і оборонне маневрування Росії".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, що касетні боєприпаси суттєво збільшують виробничі потужності ЗСУ, тобто зменшують навантаження на артилерію і збільшують її ефективність.

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