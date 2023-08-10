Так може кожен: із чого починає свій день королівська принцеса Анна

72-річна принцеса Анна, як і її брат король Чарльз III, дбає про своє здоров'я. Секрет довголіття у їхній сім'ї – це історія не лише про гени.

Відомо, що принцеса Анна любить розпочинати свій день із тарілки фруктів, щоб прискорити обмін речовин. Це сприяє і тому, що у своєму вже похилому віці принцеса має досить стрункий вигляд.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нещодавно ми розповідали, що у королеви Єлизавети II була незвичайна звичка їсти банани. Її дочка Анна також віддає перевагу цьому плоду, але тільки їсть ті банани, які вже дуже стиглі.

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді якось розповідав, що принцеса полюбляла їсти майже чорні банани. Оскільки на її думку, вони легше перетравлюються.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Також відомо, що Анна любить їсти копчений оселедець із яйцями на сніданок. Він має чудовий смак, коли його подають у салаті або з маслянистою молодою картоплею на обід.

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