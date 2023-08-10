Веселий і розслаблений: принца Гаррі заскочили в аеропорту

10 серпня герцог Сассекський вилітав з аеропорту Ханеда до Токіо разом зі своїм другом, з яким вони разом грають у поло в Лос-Анджелесі - Начо Фігуеросом.

Герцог Сассекський цього тижня перебуває в Азії та з'явиться на спортивному саміті в Японії, а також зіграє у Кубку Сентебале по поло у Сінгапурі. Однак у подорож він вирушив без своєї дружини Меган Маркл, вона залишилася з дітьми в Монтесіто.

38-річний Гаррі мав спокійний вигляд і був одягнений у темний піджак, сині джинси та замшеві сліпони. За плечима мав великий чорний рюкзак з речами. У вівторок Гаррі відвідав захід ISPS Sports Values ​​Summit-Special Edition, який відбудеться в Сінгапурі.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Гаррі заснував благодійну організацію Sentebale разом із принцом Лесото Сіісо 2006 року, щоб допомогти дітям та молоді, які постраждали від бідності, нерівності та ВІЛ/СНІДу на півдні Африки. Від 2010 року Кубок Поло зібрав понад 14 мільйонів доларів на роботу організації, і Гаррі візьме участь у матчі у суботу.

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