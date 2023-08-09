Астрологічний прогноз на 9-10 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 24-й місячний день, який триватиме майже дві доби, ідеальний для творчості – у ньому досягнуть успіху навіть ті, хто в плані професії вкрай далекий від креативу.

Символ дня: Урвище.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, медовий, бурштиновий.

Щасливі камені дня: блакитний нефрит, чорна яшма, повітряний обсидіан, гросуляр.

За яку частину тіла відповідає: лімфатична система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минуть швидко і без наслідків, але тільки в тому разі, якщо їх вчасно лікувати.

Харчування дня: бажано зосередитися на корисній їжі – вареному м'ясі, овочах і фруктах, а от від швидких вуглеводів – борошняних виробів, ковбаси, солодощів та газованки – краще відмовитися.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Дачні роботи дня: день сприятливий для облаштування дачної ділянки та початку будівництва на ній.

Магія та містика дня: день сприятливий для набуття магічних знань та ворожінь на кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, чи є у людини творчі нахили чи ні, і якщо такі мають, то в який бік і як їх варто розвивати.

Табу дня: під забороною будь-які домашні справи – насамеред ремонт, навіть якщо йдеться лише про поклеювання шпалер.

Цитата дня: «Перебуваючи в єдності із самим собою, неможливо навіть подумати про конфлікт» (письменник та філософ Екхарт Толле).

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