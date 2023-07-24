Україна готує Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів

У Міноборони кажуть, що звіт отримають цього тижня.

Протягом тижня Україна надасть США доповідь про застосування касетних боєприпасів, які передали для захисту від російської агресії.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю CNN.

З його слів, Пентагон отримає дані, "ймовірно, у понеділок або вівторок", і далі Міноборони регулярно інформуватиме американських колег.

"Ми доповідатимемо про наслідки застосування касетних боєприпасів, тому я думаю, що наступного тижня в мене буде перша доповідь, і я поділюся з моїми партнерами в Пентагоні цими доповідями. Я сподіваюся, що вони будуть ефективнішими, ніж звичайні боєприпаси", – сказав Резніков.

Нагадаємо:

7 липня в адміністрації президента США Джо Байдена офіційно підтвердили передавання Україні касетних боєприпасів. Київ узяв на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати ці снаряди. Згодом Джо Байден пояснив, чому все ж таки було ухвалено "непросте рішення" щодо відправлення до України касетних боєприпасів. За його словами, Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть завдати якомога більше втрат російським окупантам.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували передавання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Відповідна публікація з'явилася в Telegram-каналі речниці відомства Марії Захарової 7 липня.

"Застосування касетних боєприпасів — це воєнний злочин", — написала Марія Захарова.

Довідка:

Касетна зброя, або суббоєприпаси – вид ракет, авіабомб чи снарядів, які містять в собі десятки чи сотні менших за розмірами вражальних елементів. Тобто один снаряд в повітрі чи вже на землі розсипається на велику кількість малих снарядів. Вони "засіюють" територію і вражають більше число техніки чи особового складу.

Касетні бомби застосовувалися майже у всіх військових конфліктах після Другої світової. Спектр такого озброєння розробляли в СРСР і в США.

Шкода, яку несуть суббоєприпаси цивільному населенню привела до обмежень. Вже 13 років діє Конвенція, яка забороняє застосування касетних боєприпасів. Її підписали 120 держав.

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