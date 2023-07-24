Украина готовит Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов

В Минобороны говорят, что отчет будет получен на этой неделе.

В течение недели Украина предоставит США доклад о применении кассетных боеприпасов, переданных для защиты от российской агрессии.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN.

По его словам, Пентагон получит данные, "скорее всего, в понедельник или вторник", и далее Минобороны будет регулярно информировать американских коллег.

"Мы будем докладывать о последствиях применения кассетных боеприпасов, поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый доклад, и я поделюсь с моими партнерами в Пентагоне этими докладами. Я надеюсь, что они будут эффективнее обычных боеприпасов", — сказал Резников.

Напомним:

7 июля в администрации президента США Джо Байден официально подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов. Киев взял на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать эти снаряды. Впоследствии Джо Байден объяснил, почему все же было принято "непростое решение" по отправке в Украину кассетных боеприпасов. По его словам, Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут нанести как можно больше потерь российским оккупантам.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами Америки. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера ведомства Марии Захаровой 7 июля.

"Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление", — написала Мария Захарова.

Справка:

Кассетное оружие, или суббоеприпасы – вид ракет, авиабомб или снарядов, содержащих десятки или сотни меньших по размерам впечатляющих элементов. То есть, один снаряд в воздухе или уже на земле рассыпается на большое количество малых снарядов. Они "засеивают" территорию и поражают большее число техники или личного состава.

Кассетные бомбы применялись почти во всех военных конфликтах после Второй мировой войны. Спектр такого вооружения разрабатывали в СССР и США.

Ущерб, который несут суббоеприпасы гражданскому населению, привел к ограничениям. Уже 13 лет действует Конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Ее подписали 120 стран.

Читайте также: