Гуменюк объяснила, как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы будут полезны для Украины в отпоре российской агрессии.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

"Использование этих боеприпасов и рассмотрение этой ситуации со стороны мирового сообщества говорит о высоком уровне доверия нашей армии и понимании, что максимальное соблюдение принципов международного гуманитарного права будет осуществлено. Мы не укрываем ковровым способом там, где есть местное население, где могут пострадать гражданские. Это будет использовано, в частности, для того, чтобы выставить баланс сил, мы имеем дело с армией, которая превышает нашу по количеству, имеем дело со страной-террористкой, где население в 5 раз больше.

Скорее всего, использование этих снарядов будет характерно для открытых территорий – там, где будут вестись боевые действия за конкретные территории и продвижение. Что касается непосредственно нашей линии фронта сейчас, это река Днепр, и ее особенность состоит в том, чтобы сохранить местное население, находящееся на той стороне, но выбить врага как можно дальше. Для нас сейчас важнее высокоточное оружие, которое позволит уничтожать только оккупантов", — сказала она.

Напомним:

7 июля в администрации президента США Джо Байден официально подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов. Киев взял на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать эти снаряды. Впоследствии Джо Байден объяснил, почему все же было принято "непростое решение" об отправке в Украину кассетных боеприпасов. По его словам, Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут нанести как можно больше потерь российским оккупантам.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами Америки. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера ведомства Марии Захаровой 7 июля.

"Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление", — написала Мария Захарова.

Справка:

Кассетное оружие, или суббоеприпасы – вид ракет, авиабомб или снарядов, содержащих десятки или сотни меньших по размерам поражающих элементов. То есть, один снаряд в воздухе или уже на земле рассыпается на большое количество малых снарядов. Они "засеивают" территорию и поражают большее число техники или личного состава.

Кассетные бомбы применялись почти во всех военных конфликтах после Второй мировой войны. Спектр такого вооружения разрабатывали в СССР и США.

Ущерб, который несут суббоеприпасы гражданскому населению, привел к ограничениям. Уже 13 лет действует Конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Ее подписали 120 стран.

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