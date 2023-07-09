Как изменится в Украине погода 9 июля: прогноз синоптиков

В Украине сегодня, 9 июля, ожидается переменная облачность.

Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.

В юго-восточных и восточных областях возможны умеренные, местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, кроме западных и северных областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха +22...+27℃, в Закарпатье и Одесчине местами +28...+30℃.

В Киевской области и в столице синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области +22...+27℃, в Киеве +24...+26℃.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине в воскресенье. 9 июля в юго-восточных и восточных областях будут грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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