Як зміниться в Україні погода 9 липня: прогноз синоптиків

У деяких регіонах очікуються дощі.
В Україні сьогодні, 9 липня, очікується мінлива хмарність.
Про це повідомив Український гідрометеоцентр.
У південно-східних та східних областях можливі помірні, місцями значні короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря +22... +27℃, на Закарпатті та Одещині місцями +28... +30℃.
На Київщині та в столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області +22... +27℃, у Києві +24... +26℃.
Штормове попередження
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні у неділю. Так, 9 липня у південно-східних та східних областях будуть грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13-18° вище нуля.