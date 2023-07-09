Як зміниться в Україні погода 9 липня: прогноз синоптиків

В Україні сьогодні, 9 липня, очікується мінлива хмарність.

Про це повідомив Український гідрометеоцентр.

У південно-східних та східних областях можливі помірні, місцями значні короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря +22... +27℃, на Закарпатті та Одещині місцями +28... +30℃.

На Київщині та в столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області +22... +27℃, у Києві +24... +26℃.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні у неділю. Так, 9 липня у південно-східних та східних областях будуть грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13-18° вище нуля.

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