Июль будет самым жарким месяцем за последние 120 тысяч лет: прогноз ученых

Средняя глобальная температура достигла 17,23 градуса Цельсия, что является новым рекордом за все время наблюдений.

Согласно данным Национального центра экологических прогнозов США, в четверг, 6 июля, человечество зафиксировало самый жаркий день за всю историю своих метеорологических измерений.

Об этом сообщает Reuters.

Новый рекорд был установлен после нескольких дней интенсивной жары в Соединенных Штатах и Китае и гибели от сверхвысоких температур более 100 человек в Мексике.

Служба изменений климата Copernicus Европейского Союза объявила, что июнь 2023 был самым теплым июнем, который когда-либо регистрировали метеорологи, предыдущий рекорд июня 2019 был преодолен со значительным отрывом.

"Такие рекорды являются предполагаемым следствием кратковременного повышения температуры, вызванного Эль-Ниньо, которое добавляется к долгосрочной тенденции потепления, вызванной выбросами парниковых газов в результате человеческой деятельности", — сказал Роберт Роде, исследователь и главный климатолог из неправительственной организации Berkeley Earth.

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В этом году появилась картина метеорологического явления Эль-Ниньо, которое повлекло за собой повышение температуры поверхностных вод в восточных и центральных районах Тихого океана.

"Мы отдаем себе отчет в том, что находимся в теплый период из-за изменения климата, и в сочетании с Эль-Ниньо и жаркими летними условиями мы видим рекордно теплые температуры на поверхности, которые регистрируются во многих местах по всему миру", — цитирует издание The Guardian заявление Национального управления. океанических и атмосферных исследований в США (NOAA).

Ученые соглашаются, что увеличение тепла вследствие антропогенного глобального нагревания в сочетании с возвращением Эль-Ниньо приведет к новым рекордным температурам.

"Есть вероятность, что июль будет самым теплым за всю историю, а вместе с ним и самым жарким месяцем за всю историю со времен эемского [межледникового] периода, который был примерно 120 000 лет назад", — сказал доктор Карстен Гауштайн, научный сотрудник по атмосферной радиации. в Лейпцигском университете.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в контексте самой жаркой недели за всю историю наблюдений заявил, что изменение климата вышло из-под контроля.

"Если мы будем продолжать откладывать необходимые ключевые меры, я считаю, что мы переходим к катастрофической ситуации, о чем свидетельствуют последние температурные рекорды", — сказал Гутерреш.

Напомним, ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что метеорологическое явление Эль-Ниньо повлечет за собой повышение температур на планете до новых тепловых рекордов.

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