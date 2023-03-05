Четырем странам грозит потоп из-за ледниковых озер — исследование

Таяние ледников может повлечь за собой масштабные наводнения, под угрозой территории, где проживают около 15 млн человек.

К концу века около половины из 215 тысяч ледников на Земле растают, что повлечет за собой наводнения из-за прорывов ледниковых озер. Этот процесс станет разрушительным для четырех стран – Индии, Пакистана, Перу и Китая.

К такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла в Великобритании, сообщает Science Alert.

Исследование показывает, что территории, на которых проживает около 15 миллионов человек, могут оказаться под угрозой затопления.

Самая большая опасность угрожает Пакистану и Китаю. В частности, в Пакистане в непосредственной близости к ледниковому озеру, которое может прорвать, живет более 2 миллионов человек, в Китае – миллион. Перу занимает в этом рейтинге опасности третье место, а Индия расположилась на четвертом.

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Исследователи заметили, что предсказать, когда именно ледниковое озеро переполнится, крайне сложно, пока ученые могут только предупредить об угрозе.

По их словам, прорывы ледниковых озер способны вызвать масштабные наводнения, а путь разрушения может простираться более чем на 100 километров.

Напомним, в последнем отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) говорится, что нагрев планеты и повышение уровня океана ускоряются, последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, и ничто уже не остановит таяния ледников.

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