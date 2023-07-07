Ким рассказал о будущем развитии Николаевщины

Глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким рассказал о будущем возглавляемого им региона.

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Об этом говорится в программе " Мосейчук + Ким и его команда ".

Ким заявил, что среди приоритетов это развитие туризма, порта, судостроения и сельского хозяйства.

"Сейчас работаем над стратегией судостроения, привлекли и министерства, и оборонпром... Есть видение, как можно получить госзаказ для того, чтобы начать восстанавливать судостроительный потенциал... Если будет принята правительством и президентом эта стратегия... там будут заказы", – заявил Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким заявлял, что россияне пытаются пугать украинцев возможным подрывом Запорожской АЭС для того, чтобы остановить контрнаступление наших военных.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией надлежащего имущества.

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