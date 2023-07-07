В Сенате США работают над резолюцией относительно принятия Украины в НАТО

В Сенате заявили, что лучшим способом предотвратить будущие войны и содействовать миру — это создать гарантии безопасности.
Украину необходимо принять в НАТО для того, чтобы обеспечить будущую безопасность в Европе, поэтому в Сенате США работают над соответствующей резолюцией.
Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм.
"Я буду работать с республиканцами и демократами в Сенате, чтобы принять резолюцию, призывающую принять Украину в НАТО", — говорится в заявлении.
Он отметил, что лучшим способом предотвратить будущие войны и способствовать миру — это создать гарантии безопасности, которые заставят агрессивные страны хорошо думать, прежде чем нападать на кого-то.
"Членство Украины в НАТО жизненно важно для будущей безопасности Европы и мира. Я считаю, что подавляющее большинство сенаторов поддерживают это предложение", — добавил Грэм.
Напомним, ранее госпожа посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила, что в США не изменили свою позицию по вступлению Украины в НАТО, там считают, что сначала Киев должен провести реформы, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического альянса перед вступлением в НАТО.
Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.
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