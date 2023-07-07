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У Сенаті США працюють над резолюцією щодо прийняття України до НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Сенаті США працюють над резолюцією щодо прийняття України до НАТО

Сенатори США працюють над резолюцією про вступ України до НАТО / Фото: Associated Press

У Сенаті заявили, що найкращим способом запобігти майбутнім війнам та сприяти миру — це створити гарантії безпеки.

Україну необхідно прийняти до НАТО для того, щоб гарантувати майбутню безпеку у Європі, тому в Сенаті США працюють над відповідною резолюцією.

Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

"Я працюватиму з республіканцями і демократами в Сенаті, щоб ухвалити резолюцію, яка закликає прийняти Україну в НАТО", - йдеться у заяві.

Він зазначив, що найкращим способом запобігти майбутнім війнам та сприяти миру — це створити гарантії безпеки, які змусять агресивні країни добре думати, перед тим, як нападати на когось.

"Членство України в НАТО життєво важливе для майбутньої безпеки Європи та світу. Я вважаю, що переважна більшість сенаторів підтримує цю пропозицію", - додав Грем.

Нагадаємо, раніше пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт заявила, що у США не змінили свою позицію щодо вступу України до НАТО, там вважають, що спочатку Київ повинен провести реформи, щоб відповідати стандартам Північноатлантичного альянсу перед вступом.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі.

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Дата публікації
Перегляди
307
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