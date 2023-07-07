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У США назвали умову для вступу України до НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У США назвали умову для вступу України до НАТО

США нагадали про умову для вступу України до НАТО / Фото: Associated Press

США будуть допомагати Україні на її шляху до НАТО.

У США не змінили свою позицію щодо вступу України до НАТО, там вважають, що спочатку Київ повинен провести реформи, щоб відповідати стандартам Північноатлантичного альянсу перед вступом.

Про це заявила пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, інформує ЄП.

Вона нагадала слова президента Джон Байдена, який заявив, що Україна повинна здійснити реформи, щоб відповідати стандартам, як і будь-яка інша країни НАТО, перш ніж вступити до Альянсу.

"Існують стандарти, які Альянс встановлює для всіх членів, і президент чітко дав зрозуміти, що Україні потрібно буде здійснити ці реформи", – підкреслила Сміт.

Вона також заявила, що США будуть допомагати Україні на її шляху реформування.

"І, безумовно, все, що ми продовжуємо робити зараз і продовжуватимемо робити в майбутньому, – це працювати з Україною, аби гарантувати, що вона зможе їх втілити", – додала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність рішення щодо вступу Швеції та України до Північноатлантичного альянсу є серйозною загрозою розколу НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі.

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Дата публікації
Перегляди
2796
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