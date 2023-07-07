Легендарний воротар Ван дер Сар госпіталізований із крововиливом у мозок

Ексголкіпер "Аякса", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар був госпіталізований із крововиливом у мозок.

Про це пресслужба "Аякса" повідомила у Twitter.

Зазначається, що у колишнього футболіста та спортивного директора амстердамського клубу стався крововилив у мозок під час відпустки в Хорватії.

52-річного Едвіна Ван дер Сара негайно доправили до лікарні. Зараз він перебуває в реанімації, його стан стабільний. Іншої інформації про здоров'я легенди футболу поки що немає.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

Ван дер Сар залишив посаду спортивного директора "Аякса" наприкінці травня. Він працював у структурі клубу від листопада 2012 року. Кар'єру футболіста нідерландець завершив 2011 року.

За свою ігрову кар'єру в "Аяксі" (1990-1999) ван дер Сар виграв з клубом 14 трофеїв, зокрема чотири рази ставав чемпіоном Нідерландів, по три рази здобував Кубок і Суперкубок країни, по разу перемагав у Лізі чемпіонів, Кубку УЄФА і Суперкубку Європи.

Потім Едвін виступав за "Ювентус" (1999-2001), з якого перейшов до "Фулгема" (2001-2005), а далі грав за "Манчестер Юнайтед" (2005-2011). Із "червоними дияволами" Ван дер Сар чотири рази виграв чемпіонат Англії, двічі Кубок ліги, три рази – Суперкубок країни, по одному разу – Лігу чемпіонів і Клубний чемпіонат світу.

За збірну Нідерландів він провів 130 матчів, двічі здобув бронзові медалі Євро (2000, 2004).

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