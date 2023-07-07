Зеленський прибув до Туреччини для переговорів з Ердоганом

Президент вирушив до Туреччини.
Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини, де зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це український лідер повідомив у соцмережах.
Володимир Зеленський повідомив, що після візиту до Словаччини він прибув до Туреччини, щоб зустрітись з президентом Ердоганом.
"Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по "формулі миру", саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав український президент.
Візити Зеленського до Болгарії, Чехії та Словаччини
Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі український президент Зеленський здійснив ряд закордонних візитів. Спочатку Володимир Зеленський прибув до Болгарії, де зустрівся з керівництвом держави.
Після цього він вирушив до Чехії та зустрівся з високопосадовцями цієї держави. Під час цього Чехія оголосила, що передасть ЗСУ гелікоптери, снаряди і навчатиме українських пілотів на F-16
Після цього він вирушив до Словаччини, де зустрівся президенткою Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.
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