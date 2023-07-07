Зеленський прибув до Туреччини для переговорів з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини, де зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це український лідер повідомив у соцмережах.

Володимир Зеленський повідомив, що після візиту до Словаччини він прибув до Туреччини, щоб зустрітись з президентом Ердоганом.

"Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по "формулі миру", саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав український президент.

Візити Зеленського до Болгарії, Чехії та Словаччини

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі український президент Зеленський здійснив ряд закордонних візитів. Спочатку Володимир Зеленський прибув до Болгарії, де зустрівся з керівництвом держави.

Після цього він вирушив до Чехії та зустрівся з високопосадовцями цієї держави. Під час цього Чехія оголосила, що передасть ЗСУ гелікоптери, снаряди і навчатиме українських пілотів на F-16

Після цього він вирушив до Словаччини, де зустрівся президенткою Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.

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