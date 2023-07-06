Зеленський прибув до Болгарії

Деталями поїздки він поділився у своїх соцмережах.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, прибув з візитом до Болгарії.

Президент Зеленський повідомив про своє прибуття до болгарської столиці у соцмережах.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами", – написав він у Twitter.

За словами президента, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру" будуть у центрі переговорів.

Нагадаємо, в ізит українського лідерв до Болгарії спочатку тримали в секреті з міркувань безпеки, але у вівторок дипломатичні джерела "злили" інформацію про плани українського лідера болгарському виданню 24 часа.

У Софії 6 липня посилили заходи безпеки перед візитом президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: