Зеленський прибув до Болгарії

Деталями поїздки він поділився у своїх соцмережах.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, прибув з візитом до Болгарії.
Президент Зеленський повідомив про своє прибуття до болгарської столиці у соцмережах.
"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами", – написав він у Twitter.
За словами президента, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру" будуть у центрі переговорів.
Нагадаємо, візит українського лідерв до Болгарії спочатку тримали в секреті з міркувань безпеки, але у вівторок дипломатичні джерела "злили" інформацію про плани українського лідера болгарському виданню 24 часа.
У Софії 6 липня посилили заходи безпеки перед візитом президента України Володимира Зеленського.
Читайте також: