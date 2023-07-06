Не в Білорусі: Лукашенко розкрив, де зараз перебувають Пригожин і "вагнерівці"

Після невдалого заколоту в РФ Євген Пригожин заявив про "відхід" до Білорусі, однак там його досі немає.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина та самих найманців на території Білорусі зараз немає.

Про це поідомили білоруські провладні інформагентства "Белта" та "Пул первого".

"Чому ви запитуєте в мене, де перебуває сьогодні приватна військова компанія "Вагнер" і керівник цієї компанії? Це компанія, ви прекрасно розумієте, російська. Тому питання явно не до мене. Наскільки я поінформований, бійці - дуже серйозні бійці ПВК "Вагнер" - перебувають у своїх постійних таборах. У тих таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення, лікування, відпочинок тощо. Йде звичайна ротація для такої війни. Після Бахмута вони були виведені у свій табір, там вони сьогодні і перебувають", - заявив Лукашенко.

Немає в Білорусі і самого Пригожина, який зчинив заколот у РФ.

"Що стосується Євгена Пригожина, він перебуває в Пітері. Де він сьогодні вранці? Можливо, до Москви поїхав, можливо, ще десь, але на території Білорусі його немає", - сказав Лукашенко.

Також, зі слів білоруського диктатора, в Білорусі ніхто не будує таборів для найманців Пригожина. Водночас раніше ЗМІ фіксували роботи по облаштуванню таких місць.

"Табори ми не зводимо, ми запропонували їм кілька колишніх військових містечок, які використовувалися за радянських часів, зокрема під Осиповичами. Якщо вони погодяться. Але у ПВК "Вагнер" інше бачення щодо розміщення, звісно, про це бачення я вам не скажу", - заявив Лукашенко.

Пригожин втік до Білорусі: що відомо

Після невдалого бунту в Росії ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що передислокує свох найманців до Білорусі. Водночас наразі ні Пригожина, ні самих "вагнерівців" у країні поки немає.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що масової передислокації ПВК "Вагнер" до Білорусі не буде. Тому підстав для занепокоєння щодо нового нападу з півночі немає. За його словами, хаб, який створюють у Білорусі для "вагнерівців" - для цілей логістики операцій в Африці.

Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що, за його інформацією, до Білорусі прибула незначна частина найманців ПВК “Вагнер”, деякі з них перебувають в Україні, решта — продовжують діяти в Африці.

Генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун спрогнозував, що "частина "вагнерівців" дійсно піде у спецпідрозділи Міністерства оборони РФ, частина просто "розсмокчеться" територією Росії, ще одна частина піде за контрактами, які є за кордоном, а там дуже серйозні контракти щодо охорони різних об’єктів у Латинській Америці, Венесуеллі, Африці, Сирії, Лівії".

Читайте також: