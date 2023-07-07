США постачатимуть Україні касетні боєприпаси лише тимчасово — NYT

США готові постачати боєприпаси до України лише кілька місяців, поки не наростять виробництво артснарядів.

США планують передати Україні касетні боєприпаси, але цей крок буде тимчасовим.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що передавання касетних боєприпасів Україні відбуватиметься доти, доки на Заході не наростять виробництво артилерійських снарядів. Йдеться приблизно про весну наступного року.

Державний департамент США залишався єдиним відомством, яке виступило проти постачання такої зброї Україні. Там посилалися на гуманітарні міркування та "суттєву розбіжність у поглядах із союзниками", частина з яких підписала договір про заборону застосування касетних боєприпасів.

Однак видання стверджує, що тепер позиція відомства змінилася, і всі чиновники зійшлися на думці, що вони не мають іншого вибору.

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це нібито мають оголосити у США вже сьогодні, 7 липня. Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів у США щодо того, чи постачати Україні суперечливі боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу.

Понад 120 країн приєдналися до конвенції, яка забороняє використання такої зброї, зокрема, через високий рівень несправностей, які засмічують природу суббоєприпасами, що не вибухнули. Це своєю чергою загрожує "своїм" військовим і цивільним особам навіть протягом десятиліть після закінчення війни.

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