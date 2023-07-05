В Николаеве откроют первые детские сады

В среду, 5 июля, в Николаеве откроются первые детские сады с отремонтированными укрытиями, получившие разрешение на работу от специальной комиссии.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

"Так что работать начинают два садика в Заводском районе и один в Корабельном. Их в общей сложности может посещать почти 800 деток. Дальше у нас на очереди еще три заведения. Ну и остальные, в которых сейчас продолжается ремонт укрытий", — рассказал Сенкевич.

Мэр добавил, что точные адреса открытых садов можно посмотреть в ближайшем детсаду. Они не публикуются ради безопасности детей.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина ограбил детсад во время воздушной тревоги, пока дети с воспитателями прятались в укрытии.