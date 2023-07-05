Британские истребители в Эстонии перехватили российский самолет

Во вторник, 4 июля, британская авиация в Эстонии перехватила российский самолет. В сопровождении истребителей Су-30М он пролетел между материковой частью РФ и Калининградской областью.

Об этом информируют в Twitter Королевские Военно-воздушные силы Великобритании.

"RAF Typhoon Королевских ВВС в Эстонии сегодня поднялись в воздух, чтобы перехватить Ту-214 ВВС РФ, летевший в международном воздушном пространстве под контролем союзников НАТО", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что немцы и британцы перехватили несколько российских истребителей и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО над Балтийским морем.