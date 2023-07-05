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Британские истребители в Эстонии перехватили российский самолет

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
619
Время на прочтение
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Британские истребители в Эстонии перехватили российский самолет

Британцы перехватили российский самолет / Фото: Росбалт.RU

Британцы перехватили российский самолет Ту-214.

Во вторник, 4 июля, британская авиация в Эстонии перехватила российский самолет. В сопровождении истребителей Су-30М он пролетел между материковой частью РФ и Калининградской областью.

Об этом информируют в Twitter Королевские Военно-воздушные силы Великобритании.

"RAF Typhoon Королевских ВВС в Эстонии сегодня поднялись в воздух, чтобы перехватить Ту-214 ВВС РФ, летевший в международном воздушном пространстве под контролем союзников НАТО", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что немцы и британцы перехватили несколько российских истребителей и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО над Балтийским морем.

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Дата публикации
Просмотры
619
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