Британські винищувачі в Естонії перехопили російський літак

У вівторок, 4 липня, британська авіація в Естонії перехопила російський літак. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.

Про це інформують у Twitter Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії.

"RAF Typhoon Королівських ВПС у Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС РФ, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що німці й британці перехопили кілька російських винищувачів і літак-розвідник поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем.