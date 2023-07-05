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Британські винищувачі в Естонії перехопили російський літак

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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24
Час на прочитання
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Британські винищувачі в Естонії перехопили російський літак

Британці перехопили російський літак / Фото: Росбалт.RU

Британці перехопили російський літак Ту-214.

У вівторок, 4 липня, британська авіація в Естонії перехопила російський літак. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю. 

Про це інформують у Twitter Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії. 

"RAF Typhoon Королівських ВПС у Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС РФ, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що німці й британці перехопили кілька російських винищувачів і літак-розвідник поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем. 

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Дата публікації
Перегляди
24
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