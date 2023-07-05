У Миколаєві незабаром відкриються перші дитячі садки

У середу, 5 липня, у Миколаєві відкриються перші дитячі садки з відремонтованими укриттями, які отримали дозвіл на роботу від спеціальної комісії.

Про це інформує мер міста Олександр Сєнкевич.

"Тож, працювати починають два садочки у Заводському районі і один у Корабельному. Їх загалом може відвідувати майже 800 діток. Далі у нас на черзі ще три заклади. Ну і решта, в яких наразі тривають ремонти укриттів", - йдеться в повідомленні.

Міський голова додав, що точні адреси відкритих садків можна подивитися в найближчому дитсадку. Вони не публікуються заради безпеки дітей.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік пограбував дитсадок під час повітряної тривоги, поки діти з вихователями ховалися в укритті.