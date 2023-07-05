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У Миколаєві незабаром відкриються перші дитячі садки

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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У Миколаєві незабаром відкриються перші дитячі садки

У Миколаєві 5 липня відкриються перші дитячі садки. Фото: Миколаївські новини

Їх зможуть відвідувати близько 800 дітей.

У середу, 5 липня, у Миколаєві відкриються перші дитячі садки з відремонтованими укриттями, які отримали дозвіл на роботу від спеціальної комісії. 

Про це інформує мер міста Олександр Сєнкевич. 

"Тож, працювати починають два садочки у Заводському районі і один у Корабельному. Їх загалом може відвідувати майже 800 діток. Далі у нас на черзі ще три заклади. Ну і решта, в яких наразі тривають ремонти укриттів", - йдеться в повідомленні.  

Міський голова додав, що точні адреси відкритих садків можна подивитися в найближчому дитсадку. Вони не публікуються заради безпеки дітей. 

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік пограбував дитсадок під час повітряної тривоги, поки діти з вихователями ховалися в укритті. 

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Дата публікації
Перегляди
37
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