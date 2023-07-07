Кім розповів про майбутній розвиток Миколаївщини

Голова Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про майбутнє регіону, який він очолює.

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Про це йдеться в програмі "Мосейчук + Кім та його команда".

Кім заявив, що серед пріоритетів — це розвиток туризму, порту, суднобудування та сільського господарства.

"Зараз працюємо над стратегією суднобудування, залучили і міністерства, і оборонпром... Є бачення, як можна отримати держзамовлення для того, щоб почати відновлювати суднобудівний потенціал... Якщо буде прийнято урядом та президентом цю стратегію... то там будуть замовлення", - заявив Кім.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявляв, що росіяни намагаються лякати українців можливим підривом Запорізької АЕС для того, щоб зупинити контрнаступ наших військових.

Крім того, ми раніше інформували, що колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

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