Данілов: Наступ ЗСУ триває успішно в безпрецедентних умовах

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наступ Збройних Сил України відбувається успішно в "безпрецедентних умовах".

Про це він написав у Facebook.

З його слів, під час активних бойових дій ЗСУ "роблять неможливе, ламаючи всі усталені теорії та практики ведення сучасних воєн".

"Сили оборони успішно виконують завдання наступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру", — заявив Данілов.

Він зазначив, що одночасно пріоритетом є життя воїнів, а тому втрати ЗСУ у наступі набагато нижчі, ніж у росіян.

"Але диво української стійкості вимагає постійного та значно більшого постачання озброєння. Це питання одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду", — додав секретар РНБО.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Раніше стало відомо, що під час контрнаступу українські військові впевнено просуваються для звільнення наших територій та мають успіхи на східному та південному напрямках. На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії.

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "бісять" заяви про те, що контрнаступ відбувається повільніше від очікуваного, адже українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про "повільний контрнаступ", адже йдеться не лише про звільнення захоплених ворогом населених пунктів.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. Сили оборони ведуть наступ широким фронтом.

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