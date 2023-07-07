"Маємо прогрес": у МАГАТЕ доповіли про результати огляду на ЗАЕС

Експерти не знайшли вибухівки на Запорізькій АЕС, однак вони ще не оглянули дахи енергоблоків.

7 липня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґросі заявив, що фахівці змогли оглянути кілька об'єктів ЗАЕС. Йдеться про охолоджувальні ставки та інші місця.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресконференцію МАГАТЕ у Токіо.

"Ми маємо прогрес. Із середи по сьогодні ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит, щоб піднятися туди", – заявив Гроссі.

За його словами, вибухівки чи ознак мінування у тих місцях, які вже вдалося перевірити, виявлено не було.

Нагадаємо, що росіяни розташували на дахах енергоблоків кулеметні гнізда. Президент НАЕК "Енергоатом" зауважив, що нові знімки можуть свідчити про розміщення вибухівки. Так, ворог справді може вдатися до підриву станції.

Раніше про ймовірну підготовку теракту попередили ЗСУ. Військові акцентували, що росіяни мають намір звинуватити в обстрілах

нашу державу.

У НАТО підкреслили, що наслідки атаки на ЗАЕС відчує на собі весь світ.

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