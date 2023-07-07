"Имеем прогресс": в МАГАТЭ доложили о результатах осмотра на ЗАЭС

Эксперты не обнаружили взрывчатки на Запорожской АЭС, однако они еще не осмотрели крыши энергоблоков.

7 июля глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроси заявил, что специалисты смогли осмотреть несколько объектов ЗАЭС. Речь идет об охлаждающих ставках и других местах.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-конференцию МАГАТЭ в Токио.

"Мы имеем прогресс. Со среды по сегодняшний день мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос, чтобы подняться туда", – заявил Гросси.

По его словам, взрывчатки или признаков минирования в тех местах, которые уже удалось проверить, обнаружено не было.

Напомним, что россияне разместили на крышах энергоблоков пулеметные гнезда. Президент НАЭК "Энергоатом" отметил, что новые снимки могут свидетельствовать о размещении взрывчатки. Так, враг действительно может прибегнуть к подрыву станции.

Ранее о вероятной подготовке теракта предупредили ВСУ. Военные акцентировали, что россияне намерены обвинить в обстрелах

наше государство.

В НАТО подчеркнули, что последствия атаки на ЗАЭС ощутит весь мир.

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