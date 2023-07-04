Зеленский обратился по поводу возможного теракта на ЗАЭС (видео)

После теракта на Каховской ГЭС реакция мира была недостаточной, поэтому это вдохновляет российские власти на новые преступления.

Только глобальное внимание к оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС может способствовать общей безопасности. Российские власти должны осознавать, что весь мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать.

Также читайте Почему россияне могут готовить теракт на ЗАЭС: эксперт назвал причины

Об этом на своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что радиация представляет угрозу всем жителям планеты, поэтому Запорожская атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов.

"У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать – что происходит и кто в этом виноват", – сказал Зеленский.

Также президент заявил, что от украинской разведки поступает информация о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку.

"Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия и никто другой", – заявил президент.

Зеленский добавил, что после теракта на Каховской ГЭС реакция мира была недостаточной. "И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его — это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", — подытожил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины официально сообщают о возможной подготовке провокации на территории Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией от 4 марта 2022 года.

Кроме того, ранее информировали, что Запорожская АЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.