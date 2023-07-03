Нічна атака по Україні: що летіло та скільки вдалося збити

Уночі 3 липня російські війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "шахедів".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона. У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат", - йдеться у повідомленні.

Вночі в Україні прогриміли вибухи

У ніч проти 3 липня у кількох областях України було оголошено тривогу через застосування окупантами ударних безпілотників, а також ракетну загрозу в деяких регіонах.

О 04:36 було зафіксовано вибухи в Хмельницькій області, у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили про роботу протиповітряної оборони. Також про вибухи повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації.

О 2:44 у повітряних силах попередили про можливе використання ударних БПЛА у Вінницькій області.

О 02:36 надійшла інформація про можливе використання ударних БПЛА на Черкащині.

О 02:30 повітряні сили повідомили про вибухи в Кіровоградській області. Там також працювала ППО.

О 3:12 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря в бік Одеської області, через що в регіоні було оголошено повітряну тривогу.