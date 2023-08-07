Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів Литви та Польщі: чи є загроза нападу

Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.

У понеділок, 7 серпня, на території Білорусі розпочалося командно-штабне навчання, яке відбувається на полігоні "Гозький" та ділянках місцевості у Гродненській області, що поблизу кордону Литви та Польщі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

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У навчаннях задіяна 6-та окрема гвардійська механізована бригада. Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.

У Міноборони зазначають, що під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме:

широке застосування безпілотних літальних апаратів;

тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ;

"Під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуації умовно поранених", - йдеться у повідомленні.

Загроза нападу "вагнерівців" на НАТО

Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що російські найманці ПВК "Вагнер", які перебувають на території Білорусі, перемістилися близько до кордону його країни. Раніше про переміщення терористів до кордону Польщі поінфомрував прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Через провокації Білорусі Литва закриває пункти пропуску на кордоні з РБ. Так, Литва планує закрити два з шести пунктів пропуску.

Тим часом у Сполучених Штатах Америки заявили, що наразі не бачать конкретної загрози на польсько-білоруському кордоні.

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