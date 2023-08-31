Хунта у Нігері вимагає від Франції вивести всі війська з країни

З таким закликом виступила "Національна рада із захисту вітчизни", створена хунтою.
Військова хунта у Нігері вимагає від Франції вивести свій свої війська з країни до 3 вересня.
Про це інформує Sky News Arabia.
У повідомленні вказується, що з таким закликом виступила "Національна рада із захисту вітчизни", створена хунтою.
Наразі на території країни розташована одна з найбільших французьких авіабаз, а чисельність французького контингенту в країни становить близько 1500 військовослужбовців.
Також на території Нігеру присутні військові контингенти з Італії, Німеччини та Сполучених Штатів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальники штабів збройних сил держав Західної Африки (блок ECOWAS) погодили дату можливого початку військової операції у Нігері.
Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське терористичне угруповання “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері.
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