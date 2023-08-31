Першокласникам у Росії видали дивну форму до 1 вересня: фото

У російському місті Нижньому Новгороді батьки першокласників поскаржилися, що дітям видали військову форму для лінійки на 1 вересня.

Про це повідомляє Telegram-канал “Подъем” з посиланням на місцеві видання.

У повідомленні йдеться, що військовий одяг видали майбутнім першокласникам школи №172.

“Видали військову форму всім, навіть дівчаткам, яка на сто розмірів більша, і змушують так іти на лінійку 1 вересня”, — нарікають батьки.

Після розголосу у дирекції школи почали виправдовуватися, що камуфляжні костюми дітям видали просто на примірку, а День Знань цього року, мовляв, відбудеться як завжди, а не в мілітарному стилі.

За словами директорки навчального закладу, військова форма, яку роздали дітям, пов’язана з тим, що цього навчального року в школі у перших класах впроваджуватиметься програма "Орлята Росії”. Уніформи російські першокласники будуть використовувати на позаурочних заняттях.

Нагадаємо, раніше у Росії розробили 5-денний навчальний курс для старшокласників, в рамках якого їх підготують для участі у воєнних діях як солдатів мотострілецьких військ.

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