Першокласникам у Росії видали дивну форму до 1 вересня: фото

Військова форма, яку роздали першокласникам, пов’язана із запровадженням спеціальної програми.
У російському місті Нижньому Новгороді батьки першокласників поскаржилися, що дітям видали військову форму для лінійки на 1 вересня.
Про це повідомляє Telegram-канал “Подъем” з посиланням на місцеві видання.
У повідомленні йдеться, що військовий одяг видали майбутнім першокласникам школи №172.
“Видали військову форму всім, навіть дівчаткам, яка на сто розмірів більша, і змушують так іти на лінійку 1 вересня”, — нарікають батьки.
Після розголосу у дирекції школи почали виправдовуватися, що камуфляжні костюми дітям видали просто на примірку, а День Знань цього року, мовляв, відбудеться як завжди, а не в мілітарному стилі.
За словами директорки навчального закладу, військова форма, яку роздали дітям, пов’язана з тим, що цього навчального року в школі у перших класах впроваджуватиметься програма "Орлята Росії”. Уніформи російські першокласники будуть використовувати на позаурочних заняттях.
Нагадаємо, раніше у Росії розробили 5-денний навчальний курс для старшокласників, в рамках якого їх підготують для участі у воєнних діях як солдатів мотострілецьких військ.
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