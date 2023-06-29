Російських школярів готують до війни: 5 днів — і в солдати

Міноборони РФ запускає спеціальну навчальну програму для військової підготовки старшокласників.
У Росії розробили 5-денний навчальний курс для старшокласників, в рамках якого їх підготують для участі у воєнних діях як солдатів мотострілецьких військ.
Про це заявив “експерт” Головного військово-політичного управління Міноборони РФ Михайло Бородін, передає The Moscow Times.
За його словами, навчальний план складено з урахуванням війни в Україні. Російські старшокласники займатимуться тактичною та вогневою підготовкою, ознайомляться з військовою технікою, яка є на озброєнні російської армії, отримають перші навики управління безпілотниками.
Бородін зазначив, що для школярів передбачено інженерну підготовку та “класичний” предмет “радіаційний, хімічний та біологічний захист”, а також військово-медичну підготовку.
"Це військова, тактична медицина, тобто ті навички, які необхідні військовослужбовцям під час бойових дій", - пояснив він.
Розроблена Міноборони та Міносвіти РФ програма призначена передусім для підготовки старшокласників на базі навчально-методичних центрів військово-патріотичного виховання молоді “Авангард”.
Раніше Держдума дозволила повнолітнім випускникам шкіл підписувати договір про контрактну службу в армії.
Нагадаємо, що від 1 вересня 2024 року в російських школах запроваджують новий предмет "Основи безпеки та захисту Батьківщини", який включатиме розширений курс початкової військової підготовки.
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