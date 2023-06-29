Хто найчастіше купує квартири в Україні 2023 року: роз'яснює експертка

Ринок нерухомості в Україні: хто зараз купує квартири

Від початку війни ринок нерухомості в Україні просів. Проте сьогодні можна спостерігати певну активізацію цього ринку, вважає експертка з нерухомості Юлія Думбровська. На її думку, наразі спрацював відкладений попит, коли українці вирішили не "сидіти на коштах", а купувати квартири.

Хто сьогодні найчастіше купує квартири

Учасники державної іпотечної програми єОселя.

Програма надає можливість придбати житло під 3% з першим внеском 20% від вартості квартири. Тобто, наприклад, люди, в яких умовно було 10−20 тис. доларів, зможуть купити квартири, які коштують 50−100 тис.

Сім'ям загиблих на війні військових

Рідні українських захисників, які віддали своє життя, захищаючи країну, часто вкладають отриману допомогу в нерухомість.

Військові

Як вважає Думбровська, якщо раніше однокімнатні квартири скуповували айтівці, зараз на цьому ринку активні військові, які вже мають певний капітал на власну оселю.

Інвестори

закордонні інвестори розуміють, що в майбутньому Україна має значний потенціал. Вони купують об'єкти нерухомості, які в перспективі значно подорожчають.

Переселенці

Люди, які змушені були залишити свої домівки, де тривають активні бойові дії, чи які знаходяться в прифронтових населених пунктів, починають купувати житло на новому місці. Більшість розуміють, що краще виплачувати кредит за своє житло, ніж витрачати гроші на оренду.

На думку експертки, саме завдяки активності цих сегментів покупців, "ціни повернулись на позначки довоєнних».

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