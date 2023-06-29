Российских школьников готовят к войне: 5 дней — и в солдаты

В России разработали 5-дневный учебный курс для старшеклассников, в рамках которого их подготовят для участия в военных действиях в качестве солдат мотострелковых войск.

Об этом заявил "эксперт" Главного военно-политического управления Минобороны РФ Михаил Бородин, передает The Moscow Times.

По его словам, учебный план составлен с учетом войны в Украине. Российские старшеклассники будут заниматься тактической и огневой подготовкой, ознакомятся с военной техникой, находящейся на вооружении российской армии, получат первые навыки управления беспилотниками.

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Бородин отметил, что для школьников предусмотрена инженерная подготовка и "классический" предмет "радиационная, химическая и биологическая защита", а также военно-медицинская подготовка.

"Это военная, тактическая медицина, то есть навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий", — пояснил он.

Разработанная Минобороны и Минобразования РФ программа предназначена прежде всего для подготовки старшеклассников на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Ранее Госдума разрешила совершеннолетним выпускникам школ подписывать договор о контрактной службе в армии.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года в российских школах вводится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины", который будет включать расширенный курс начальной военной подготовки.

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