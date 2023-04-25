Пособия могут появиться в школах с сентября.

В Российской Федерации подготовили новый учебник истории для учащихся 11 классов с разделом о "специальной военной операции" в Украине.

Пособие представил министр образования РФ Сергей Кравцов, сообщают российские ОМП.

Какие сведения об "сделке" появляются в учебных учебниках, не сообщается. Впрочем, известно, что будут раскрыты причины начала СВО. Мол, русским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала "спецоперации".

"Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение", — говорится в учебнике.

Новый учебник по истории с разделом "СВО" может появиться в школах от 1 сентября.

Как сообщалось, депутат российской Госдумы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев предлагает исключить английский из перечня обязательных предметов в школах РФ.

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